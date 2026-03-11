模組廠賣南茂 群創處分利益6.59億

群創5廠待價而沽，2廠搶先以8.8億元賣給南茂。 （記者陳梅英攝）

去年EPS僅0.03元 董事會通過超額配息 每股現金股利1元

〔記者陳梅英、洪友芳／綜合報導〕群創（3481）昨公布去年第四季財報為損益兩平，全年每股稅後盈餘0.03元，董事會通過每股將配發現金股利1元；此外，為優化資產配置、活化資金運用，並進一步挹注公司營運及未來發展動能，群創加速資產活化，擬處分台南2廠與5廠，此外，昨另公告先處分台南新市環東路模組廠區給南茂（8150），交易金額8.8億元、處分利益6.59億元。

資產活化進度 明法說重點

群創將於3月12日召開今年第一場實體法說會，董事長洪進揚將對外說明今年展望及併購效益、資產活化進度。

展望第一季，群創預估非顯示器領域營收有望高雙位數成長、商用顯示器則成長2%~3%、消費性顯示器有低個位數的下滑。

此外，群創在2024年8月宣布，將台南科學園區的5.5代線廠房（南科4廠，約9.6萬坪）以171.4億元售予台積電（2330）、處分利益147億元後，昨再公告處分廠區給南茂，並擬處分台南2廠與5廠，加速資產活化動作。根據群創公告，為爭取交易時效，董事會授權洪進揚參酌市場行情、帳面價值及鑑價報告辦理。

南茂表示，向群創購買廠房及廠務設施，將作為擴產記憶體等產能需求；據了解，群創出售的此一模組廠先前承租給正達（3149）使用，到去年底終止；群創還擬處分環西路的台南2廠及南科八路的5廠，為爭取交易時效，董事會將授權董事長洪進揚辦理資產處分事宜，業界傳言，日月光投控（3711）有興趣洽購。

南茂：將擴增記憶體產能

南茂對今年營運展望樂觀，全年營運動能穩健，將優於去年，尤其DRAM動能增長明顯，混合訊號產品動能持續增長，因應客戶需求與記憶體產能滿載，將擴增記憶體、混合訊號等產能，預計下半年展開無塵室等施作。南茂購廠資金無虞，除了自有資金，也計畫透過參與台商返台投資計畫，以降低整體資金成本。

