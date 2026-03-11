台積電2月營收首破3千億

昨日台股止跌反彈、開盤大漲逾千點，台積電昨收1850元，上漲40元。 （記者田裕華攝）

年增達22.2% 創同期新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布2月合併營收3176.57億元，雖受農曆春節長假、工作天數減少影響，月減20.8%，但年增達22.2%，創同期新高，2月營收首破3000億元大關，1、2月合併營收累計達7189.12億元，年增達29.9%，並創同期新高，呈現淡季不淡走勢。

台積電受惠AI需求大爆發，輝達等美系AI大咖客戶群，對先進製程與先進封裝需求強勁，帶動台積電1月營收以4012.55億元創新高，儘管2月逢農曆春節長假，營收較1月下滑，但仍締造史上最強的2月營收。法人預估台積電3月營收將較2月顯著成長，達成第一季財測目標無虞。

法人估首季財測達標無虞

台積電預估今年第一季美元營收達346~358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6元為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%至8.1%，中位數約1.11兆元，季增6.3%，毛利率預估介於63%~65%、營業利益率介於54%~56%，雙率有望持續走高。

估今年美元營收年增近3成

台積電因AI需求先進製程包括2、3及5奈米、先進封裝CoWoS產能供不應求，今年預期又是強勁成長的一年，預估美元營收年增近3成。高雄、新竹2奈米廠持續擴產中，台南擴產也預計第二季底展開，嘉義第三座先進封裝廠也將於上半年前開始施工，擴產持續。

對於近期中東戰事是否影響原物料中斷問題，台積電指出，目前不預期對公司營運產生重大影響，但將持續密切關注相關情勢發展。

台積電昨股價反彈，收1850元，上漲40元，外資昨賣超969張，為連9賣，但賣超收斂，投信買超533張、自營商賣超260張。

