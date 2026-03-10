營收速報》台達電2月營收年月雙增 創同期新高／廣達2月營收月減6% 創同期新高╱五福2月營收創新高 去年獲利每股擬配息7.5元

電源供應器大廠台達電公告2月營收498.97億元，月增0.4%、年增31%，創歷年同期新高。（記者方韋傑攝）

台達電2月營收年月雙增 創同期新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）公告2月營收498.97億元，月增0.4%、年增31%，創歷年同期新高，累計前2個月營收為995.72億元、年增31.9%，同寫歷史新猷。管理層維持2月下旬法說會看法，隨AI應用規模擴大，資料中心成為公司最重要的長期成長動能。

台達電旗下四大業務範疇2月的營收貢獻分別為電源及零組件53%、基礎設施34%、自動化8%、交通5%。因AI資料中心對高效率電源與散熱系統的需求同步放大，帶動電力電子與基礎設施兩大部門顯著成長。

台達電觀察，旗下液冷等資料中心解決方案持續放量，成為主要的營收推升動能。由於大型雲端服務供應商（CSP）資本支出規劃明確，相關建設具中長期能見度，讓今年整體營運節奏相對穩定。公司已開發800伏與400伏直流電源方案，視各家CSP系統設計策略彈性導入。

廣達2月營收月減6% 創同期新高

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）公告2月營收2155.83億元，月減6.6%、年增43.2%，創歷年同期新高，累計前2月營收4464.18億元、年增52.3%，同樣寫下歷史新猷。管理層指出，在AI伺服器需求持續擴張帶動下，廣達今年維持強勁的營運動能。

廣達表示，第一季伺服器業務整體表現符合預期，其中搭載輝達GB系列晶片的AI伺服器產品進展順利，客戶依既定時程推動平台更新。整體來看，第一季GB系列相關產品動能將優於H系列平台，成為伺服器出貨的重要支撐。關於Vera Rubin系列，廣達表示，新品有望於今年下半年起陸續導入出貨，為AI伺服器產業帶來新一波升級動能。

五福2月營收創新高 去年獲利每股擬配息7.5元

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）公告去年財報，稅後盈餘3.38億元，每股稅後盈餘（EPS）10.01元，營收、獲利與EPS同創掛牌以來新高。董事會昨決議擬每股配發7.5元現金股利，創歷年最高配息紀錄，以昨收盤價101元計算，現金殖利率7.42%。受惠春節9天長假與228連假帶動，加上日韓滑雪、歐洲長天數旅遊需求暢旺，五福2月營收衝上9.28億元，月增35.42%、年增32.13%，創單月歷史新高。

