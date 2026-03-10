尚凡、大研生醫董座張家銘辭世 享年47歲

以經營愛情公寓交友網站崛起的尚凡國際（5278）及販售魚油聞名的大研生醫（7780）董事長張家銘昨驚傳辭世，享年47歲。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營愛情公寓交友網站崛起的尚凡國際（5278）及販售魚油聞名的大研生醫（7780）董事長張家銘，昨驚傳在海外出差時於睡夢中辭世，享年47歲。

大研生醫董事會推舉原總經理林東慶接任董事長，以確保公司治理與營運持續穩定；尚凡國際將於近期召開董事會推選董事長，張家銘治喪事宜將由家屬低調辦理。

政大經濟系畢業的張家銘，大學畢業後年僅23歲，便與師大附中的高中同學，湊了100萬元創辦尚凡，以交友軟體「愛情公寓」創業，很快就闖出名號。

2018年張家銘年近40歲，與幾個創業搭檔雖事業有成，但都面臨「三高」危機，大學唸藥學系的林東慶研究到魚油能降膽固醇，後來大家決定創業自己做，初期只是要自己吃、讓親友健康，不虧錢即可，沒想到陳美鳳代言後，一句「你吃的魚油有幾趴？」廣告詞爆紅，帶動大研生醫魚油大賣。

