財經青紅燈》楊泮池精力過人

上週國內社團法人國家生技醫療產業策進會改選會長，選出前台大校長楊泮池接手。（資料照）

上週國內社團法人國家生技醫療產業策進會（簡稱生策會）改選會長，選出前台大校長楊泮池接手翁啟惠出任會長，產業界對於楊會長的精力旺盛感到佩服，因為他現在頭銜除了生策會會長外，還有中研院院士、台灣健康網路平台公司董事長、上市公司鑽石生技投資（6901）董事長、宏碁（2353）、瑞昱（2379）兩家公司獨董，另外還是台灣胸腔及重症學會理事長、台大永齡健康研究院院長，而且他現在還是醫生，還有門診。

剛滿72歲的楊會長，同時兼任這麼多工作、有著琳瑯滿目的頭銜著實令人好奇，為何不怕分身乏術、而能照顧周全，尤其是當上市公司董事長、獨董，有一大堆公司治理相關課程要研習，上市公司董事長還有一堆公文要批閱，所以楊會長應該跟大家分享如何養生、以及好的時間管理。

這麼多頭銜中，新接任的生策會會長跟鑽石生技投資董事長兩職位，恐怕有利益衝突。因為生策會每年都會舉辦國家新創獎，廣邀新創團隊參加，而楊會長就是評審的總召集人，看過所有參加新創獎的團隊，知道每家公司有沒有料。

而鑽石生技投資基本上是一家創投公司，它會投資新創公司，假如楊會長左手通知楊董事長，哪一家公司值得投資，或者楊董事長已經投資一家新創公司，右手通知楊會長給予新創獎，這不是最應該避免的事嗎？

而且之前才成立的台灣健康網路平台公司，第一波由民間公司投入資金，接下來醫院、國發基金都可能投資，這家公司要整合台灣各大生醫資料庫數據，以後要做醫療數據的生意，但這樣一間具有政策任務的公司，適合由一家創投公司董事長來掌舵嗎？

楊泮池會長具有崇高的社會地位，在醫界、學界擁有豐沛資源，但一個人同時有這麼多頭銜、掌握這麼多資源，這是兩面刃，已有不少醫界學界的人私下反彈。楊會長是否該好好想想，有些頭銜如果只是人頭，不如早早分手，尤其上市公司牽扯到很多證交法問題，不小心踩線，恐怕會得不償失！

（陳永吉）

