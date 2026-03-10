第四大跌點》外資狂倒1208億 台股暴跌1489點

週一台股指數暴跌1489點，創史上第四大跌點。 （記者方賓照攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美伊戰爭時間可能拖長，每桶原油價格暴漲突破100美元，「類石油危機」激化市場恐慌情緒，日本與南韓股市倒地，台股昨日腥風血雨，外資狂砍台股1208億元，創史上最大單日賣超紀錄，台積電（2330）遭到空方狙擊，盤面出現無差別式崩跌，重量級電子權值股、記憶體、低軌衛星、矽光子、散熱相關族群血流成河，加權指數一度狂瀉逾2070點，殺至3萬1529點，摜破月線與3萬2千點大關，僅有天然氣、航運族群強勢，加權指數與櫃買指數盤中跌幅均逾6%，接近尾盤時，買盤拉抬台積電與聯發科（2454），加權指數終場暴跌1489.12點，創史上第四大跌點，收在3萬2110.42點。

統計三月以來，台股已大跌3304點，上市公司市值已蒸發10.8兆元。

台股3月跌3304點 靜待落底

玉山投信分析，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩以及台幣匯率走勢為主，若油價能回跌至每桶100美元以下，甚至大跌，則能有效緩解市場恐慌情緒；但油價若持續衝高，全球通膨將失控，全球股市及台股壓力將會更大。至於匯率部分，若台幣出現急貶，顯示外資賣壓與匯出將持續，恐對台股走勢更不利。

統一證券指出，中東戰火推升國際油價飆升，短線上對國際股市及台股帶來壓力。然本月尚有NVIDIA GTC大會、全球最大光通訊展與衛星展等題材支撐，建議靜待落底訊號出現。

三大法人昨合計賣超台股1656.2億元，其中外資狂賣1208.1億元、投信買超138.2億元、自營商賣超586.3億元；外資台指期淨空單昨增1532口，累積外資台指期淨空單約4.04萬口。

