穩健成長 一月景氣續亮紅燈

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨公布一月景氣對策信號綜合判斷分數為三十九分、月增一分，連續兩個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。國發會表示，仍須關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨的影響。

九項構成項目中，貨幣總計數M1B轉為綠燈，批發、零售及餐飲業營業額轉呈紅燈，各增加一分；工業及服務業加班工時轉為綠燈，減少一分；其餘六項燈號維持不變。

國發會經發處長陳美菊說明，受惠AI應用商機續強及春節前備貨動能增加，批發零售及餐飲業營業額轉呈紅燈；貨幣總計數M1B受股市交易熱絡帶動，轉呈綠燈；工業及服務業加班工時則部分受春節落點差異干擾，轉為綠燈。

她指出，領先指標連續七個月上升，累計升幅六．一四％，主因企業對於未來樂觀，但尚未反映美國關稅變化、中東局勢等；同時指標連續十五個月上升，累計升幅八．一八％。兩指標皆持續上升，顯示國內經濟穩健成長。

美國對等關稅生變，陳美菊說，可能影響傳產營運策略趨於保守，短期廠商可能接單比較審慎，須持續關注美國關稅政策變化。不過，台灣基本面良好，AI剛性需求還在，目前只是信心面的影響。

美伊戰爭爆發使中東情勢升溫，影響國際油價。陳美菊表示，中東戰事延燒，在風險溢價和供給短缺的心理預期下，推升國際油價走高，股市波動也可能影響企業與民眾消費信心，但後續影響程度仍須觀察戰事持續時間。展望未來，或許信心面指標會受影響，但AI商機驅動硬體需求，仍將挹注台灣出口成長，生產和出口等基本面仍有撐。

