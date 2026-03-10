史上最強2月 出口498億美元 年增20.6％

近1年台灣出口統計

估3月639至667億美元 單月逾600億美元可能成新常態

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布二月出口四九八億美元、為歷年同月最高，年增二十．六％、連續二十八個月成長；前二月出口一一五五．七億美元、為歷年同期最高，年增四十四．五％。財政部表示，預估三月出口六三九億至六六七億美元、年增二十九％至三十五％，單月出口逾六〇〇億美元可能成新常態，第一季出口創歷年單季次高應是十拿九穩。

首季可望創歷年單季次高

根據統計，二月出口月減二十四．三％、年增二十．六％；前二月出口一一五五．七億美元，年增四十四．五％、為近十六年同期最強。二月進口三七〇．三億美元，月減二十一％、年增六．八％；前二月進口八三九．一億美元、年增三十二．五％。出、進口相抵，前二月出超三一六．六億美元、年增一四九．七億美元。

請繼續往下閱讀...

財政部統計處長蔡美娜說明，因適逢春節及二二八連假，二月工作天數年減六天，加上部分貨品提前一月出貨，二月出口月減二成四，但仍交出歷年二月最好成績，再次印證台灣出口動能十分強勁，主因全球投入AI基礎建設，帶動相關零組件升級、價格調漲等，台灣供應鏈廠商雨露均霑，科技產品出口春暖花開。

至於中東戰爭是否影響出口？她表示，如果戰事擴大，首當其衝就是油價，航運秩序也受影響，不管油價上揚或供應鏈受阻，最終都會反映到通膨，而通膨上升會壓抑消費信心，影響企業獲利及投資計畫等，造成全球經濟下滑，我國出口就會受衝擊，這是最壞的推演，還要觀察後續發展。

主要貨品中，前二月出口九升二降，其中電子零組件、資通與視聽產品出口均為歷年同期新高，分別年增四十一．九％及八十一．五％，為近十六年及歷年同期第二大增幅，併計兩者出口占總出口七十六．六％；記憶體出口更年增一．九倍，機械、電機產品也年增二成。

五大市場中，前二月對美國、歐洲、東協、日本出口皆創歷年同期新高，分別年增八十三％、六十七．三％、四十七．五％及二十八．九％，對中港增二十五．四％；其中，對美出口占比三十二％、創三十六年同期最高，對中港占比二十四．三％、創二十五年新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法