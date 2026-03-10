不可能斷氣缺電 卓揆：落實油價雙緩漲

龔明鑫表示，外界擔憂中東戰事干擾導致國內斷氣、缺電，純屬謠言。（記者廖家寧攝）

〔記者鍾麗華、廖家寧、鄭琪芳／台北報導〕為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰昨再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會開會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。經濟部報告指出，透過多元調度措施，油氣三、四月供應無虞；經濟部長龔明鑫稍早也強調，斷氣缺電是不可能的事。卓揆則指示持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。

龔明鑫表示，外界擔憂中東戰事干擾導致國內斷氣、缺電，純屬謠言。他說明，三、四月從卡達進口的氣源占三分之一，其餘來自其他地區；而三、四月需要調度的天然氣運送船是二十二個船次，現已找到二十個船次，剩餘的預計本週就能找到。他重申三、四月天然氣調度無虞，斷氣缺電是不可能的事情，也不必啟動備用的興達電廠燃煤機組。

至於金融市場波動，龔明鑫認為，股市終究要反映基本面，台灣「基本面還是非常好，但短期能源問題難免會有些波動」。

財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金密切關注市場變化，必要時召開臨時會討論因應對策。目前全球主要股市都下挫，台股跌幅比日股、韓股小，台灣經濟基本面很好，AI需求強勁，待荷姆茲海峽運輸暢通後油價應會回落，對全球經濟的影響將會慢慢回穩。

