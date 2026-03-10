股匯雙殺 台幣重貶2.42角 恐測32元

昨日新台幣兌美元重貶2.42角，匯價創逾十個月新低。（資料照）

〔記者陳梅英、卓怡君／台北報導〕中東戰事持續延燒，國際油價漲破每桶一百美元，市場恐慌升溫，外資昨賣超台股逾一二〇〇億元創史上最大，熱錢同步匯出，新台幣兌美元盤中最低觸及三十一．九五二元，終場收在三十一．九二元、重貶二．四二角，匯價創逾十個月新低，再度爆出三十九．九九五億美元大量，創史上第六大。

昨在「類石油危機」激化市場恐慌情緒下，日、韓股市倒地，台股也一度狂瀉逾二〇七〇點，接近尾盤時買盤拉抬台積電與聯發科，加權指數終場暴跌一四八九點，創史上第四大跌點，收在三萬二一一〇點。

在地緣政治風險與通膨壓力同步攀升下，美債殖利率走高，帶動美元轉強，美元指數在亞洲電子盤一度反彈至九十九．七，創逾半年新高。避險情緒升溫，週一亞洲股匯市全面重挫，新台幣盤中接連失守三十一．七、三十一．八元，三十一字頭岌岌可危。

匯銀人士︰央行恐加大調節

匯銀人士指出，短期新台幣走勢仍將受到外資動向與國際金融情勢影響，外資昨匯出不到三十億美元，明日仍將持續消化外資匯出動能，短線新台幣匯價面臨一定貶值壓力。若美股續跌、國際油價維持高檔，避險資金持續流向美元，新台幣貶破三十二元大關機率不小。

不過，三十二元為重要心理關卡，若逼近該價位，央行可能加大調節力道，避免市場出現單向預期，預料短期仍將呈現震盪走勢；後續如果市場避險情緒降溫、資金回流亞洲，新台幣貶值壓力可望逐步減輕。

央行統計，昨截至下午四時，美元指數漲〇．二九％，亞幣全面重挫，其中韓元重貶一．四五％、新台幣貶〇．七六％、日圓貶〇．五九％，新加坡幣貶〇．二七％，人民幣亦貶〇．二五％。

