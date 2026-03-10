油價飆4年最高 亞股崩 債市挫

週一亞洲股市幾乎全面下跌，日經二二五指數大跌5.2％，為去年4月以來單日最大跌幅。（歐新社）

布蘭特期油一度逼近120美元 隨G7擬釋儲油 漲幅收斂 美元一枝獨秀

〔編譯盧永山／綜合報導〕中東緊張情勢持續升溫，且未見緩解跡象，導致國際油價一度飆漲至每桶近一二〇美元、創四年來最高，投資人擔憂全球通膨升高、經濟成長前景惡化，週一全球股市和債市暴跌，金價下挫，美元則走高。

隨著伊朗衝突邁向第二週，波斯灣地區已有多個產油國宣布減產，布蘭特原油期貨價格延續上週二十八％的漲勢，週一盤中一度再漲二十九％至每桶一一九．五美元、創二〇二二年以來最高；西德州中級原油期貨價格也一度暴漲三十一％至每桶一一九．〇八美元。不過，隨著七大工業國家（G7）宣布要釋出戰略儲油，油價漲幅縮小，來到每桶一〇五美元之下。

三井住友信託銀行投資研究主管山口正博（Masahiro Yamaguchi）表示：「釋出戰略儲油的計畫可能緩解立即的擔憂，但供應疑慮不可避免地將持續到荷姆茲海峽的實際封鎖獲得解決。」

週一亞洲股市幾乎全面下跌，日經二二五指數大跌五．二％，為去年四月以來單日最大跌幅，從二月創下史上最高以來已回跌逾十％，進入技術修正階段。南韓綜合指數大跌約六％，從二月創下史上高點後更回跌逾二十％，步入「空頭」市場。歐股開盤後也大跌，美股期指繼續走低。

週一全球債市賣壓加劇，美國十年期公債殖利率上漲〇．〇七個百分點，為今年一月以來最大漲幅；澳洲三年期公債殖利率漲至二〇一一年以來最高，德國公債價格也跌至近十五年來最低。

Fed降息次數恐減少 全球債市賣壓沉重

債市劇烈波動顯示，投資人擔憂油價飆升可能迫使全球央行繼續維持政策緊縮，以抑制通膨，即使成長放緩。對通膨的擔憂已導致交易員降低美國聯準會（Fed）今年會降息兩次的預期，認為會等到九月才降息，有些交易員甚至押注Fed今年都會按兵不動。

在市場押注Fed可能縮減降息次數、甚至不降息的情況下，美元指數走強，導致金價走跌。黃金期貨價格一度重挫三％至每英兩五〇一五美元。

