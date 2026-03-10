穩定國際能源市場 G7緊急會議 擬釋出4億桶原油

七國集團（G7）財長九日將召開緊急會議，討論在國際能源總署（IEA）的協調下釋出戰備儲油的可能性。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國《金融時報》報導，七國集團（G7）財長九日將召開緊急會議，討論在國際能源總署（IEA）的協調下釋出戰備儲油的可能性，以穩定因中東戰火而劇烈震盪的國際能源市場。知情者透露，一些美國官員認為，聯合釋出三億至四億桶原油是適當的，該規模約IEA國家持有的儲備原油二十五％至三十％。

IEA三十二個成員國都持有戰備儲油，做為因應油價危機的聯合緊急措施。IEA上週二已舉行緊急會議，討論化解原油供應危機的可能方式，會議文件顯示，IEA「已準備採取行動，支持原油市場的穩定性」。

該文件指出，IEA國家持有逾十二．四億桶公共儲備，其中美國與日本約七億桶，還有約六億桶產業儲備，在必要時額外供應市場。這些儲備可滿足IEA國家近一個月所需或超過一四〇天淨進口量。中國並非IEA成員。

一九七四年在阿拉伯石油禁運後成立的IEA，主旨之一是建立緊急石油儲備機制，該禁運當時使油價飆漲，引發西方世界嚴重的能源短缺。自IEA成立以來，成員國五度聯合釋出戰備儲油，前兩次是二〇二二年，為抑制俄烏戰爭引發油價飆漲。

