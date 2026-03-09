〈財經週報-PCB產業〉AI浪潮重塑 PCB躍升供應鏈要角

AI浪潮的興起，重塑「工業之母」PCB的新價值，大老看到AI為百年一遇的大好機會。（路透）

在AI（人工智慧）運算需求快速擴張的帶動下，全球印刷電路板（PCB）產業正迎來新一波成長，產品結構大翻身，PCB為承載各種電子元件的基座，素有「工業之母」稱號，AI浪潮興起，重塑「工業之母」PCB的新價值，PCB產業大老看到AI為百年一遇的大好機會，將為PCB產業帶來數十年的好榮景。

AI驅動 PCB產業升級關鍵引擎

根據TPCA（台灣電路板協會）與工研院產科國際所最新分析，儘管去年全球經濟仍面臨地緣政治、美國關稅政策與匯率波動等不確定因素，但AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續成長，推動PCB產業朝向高階化、高值化發展。展望今年，PCB產值可望進一步攀升至1052億美元，年增13.9%，顯示AI正成為驅動產業升級與價值重構的關鍵引擎。

AI浪潮正全面重塑全球PCB產業版圖，高階運算、AI伺服器與高速傳輸應用快速擴張，持續推升製程與材料技術門檻。對台灣而言，這不僅是一波需求成長，更是產業定位再升級的關鍵契機，台灣PCB產業長期深度嵌入半導體與電子製造體系，具備完整聚落、快速量產能力與高度工程整合優勢，使其在高階化與材料革新的競賽中，得以扮演全球關鍵供應者角色，中國、日本與韓國為台灣競爭對手，面對亞洲新境局的變化，TPCA指出，台灣需加速深化強化先進封裝高階技術與材料自主之能量，同時掌握地緣政治與市場風險，才能在AI時代的新供應鏈重組中持續維持關鍵角色。

PCB廠大規模擴產 生產基地進軍泰國

台灣各家PCB廠為滿足客戶訂單已自2024年起啟動大規模擴產，生產基地更進一步拓展至泰國，包括欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）、華通（2313）、台光電（2383）、台燿（5274）、金居（8358）、定穎（3715）、尖點（8021）等公司，今年陸續有新產能開出，營運可望再上層樓。

PCB產業 進入全新發展新時代

全球PCB龍頭臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，過去20年間，IC載板的尺寸放大20倍、層數增加逾4倍、接點數量暴增300倍，整體複雜度提升超過2萬4000倍，象徵PCB已從連接元件躍升為AI運算效能的關鍵核心，PCB產業將進入全新的發展新時代。

