〈財經週報-投資觀點〉美伊開戰+私募基金流動性不足=造就回檔買點

■陳泓睿

2026年2月底投資市場風起雲湧，以眾所矚目的NVIDIA財報公布為起點，雖然優於預期，但該公司高達75%的毛利率很難再更高，換言之該公司高度成長的階段已近尾聲，市場不見過度激情反應，也無法掩蓋市場對AI取代人工的憂慮，所以美股未見大漲。繼之農曆年期間美國私募債權基金公司Blue Owl清算旗下一支基金的利空擴大，2月27日英國一間抵押貸款機構MFS，被指控存在財務違規宣告破產，再加上生產者物價指數（PPI）不如預期，引動美國金融類股全面下殺，市場恐慌加劇。最後則是邁向高潮的228連假期間美國對伊朗動手，首波打擊便團滅伊朗軍政高層，戰火蔓延可能封鎖荷姆茲海峽的疑慮促使國際油價大漲。

市場現在的目光應該都在美伊衝突上，但美國對伊朗的打擊終極目標仍是以戰逼（新政府/新領導層）和，因此戰事樂觀點可以在3月底川習會前甚至更早告一段落，整體對經濟衝擊可控（悲觀點就是弄到5月，因為若無國會授權美國總統最多只能用兵90日）；較令人憂慮的其實是私募基金的流動性危機是否擴大，因為今年以來美股個股的表現處於極度差異化的狀態，至2月20日前後超過6成的S&P500成分股表現打贏指數，對照今年以來幾乎漲不上去的指數，顯示大量去年表現優異強勢股的暴跌，指數高檔出現換主流股其實是不太令人舒服的。若個別私募基金流動性危機擴大成整個產業的流動性危機，勢必重擊市場並使美股順勢回檔。

Fed若提早降息 就是加碼點

若未來3個月，美伊戰火之後真的發生私募基金整體流動性危機，投資人也無需恐慌，因為以2025年私募基金整體的AUM約1.8兆美元來看，僅約美國GDP的6%，遠低於2008時美國房貸佔GDP的規模（約80%），只要Fed在危機發生時積極降息以對，應該就足夠渡過危機，而這些利空若能讓在高檔的美股各指數順勢回檔2至3成，當Fed較市場預估提早降息以穩定市場時應該就是投資人的加碼點。

（作者為永豐金證券財管經營部資深策略分析師）

