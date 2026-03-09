〈財經週報-投資觀點〉AI浪潮下的投資觀點 攻守兼備資產配置心法

:芝加哥Fed最新美國金融狀況指數顯示美國整體金融狀況從2月下旬開始有所緊縮

■陳維炘

「人工智慧（AI)）」這4個字，在短短幾年內已從電影場景，躍升為全球經濟增長的「數位引擎」,從基礎建設到終端應用服務，這股AI科技革命正在重新定位企業競爭力與普羅大眾的生活型態。

然而，投資人最關心的是，如何在高度震盪的市場中有效管控風險，同時又能抓緊趨勢紅利、參與產業成長契機。面對AI產業的高成長與高波動並存，可參考以下投資觀點：

1.聚焦核心與應用，分階段布局潛力產業

長期來看，科技創新仍是全球經濟的主要驅動力，AI發展進程必然會從基礎建設（如半導體、AI伺服器與散熱系統等），進一步落實到應用服務層面(（如日常生活應用、軟體服務、醫療等），投資人可依產業類別，階段性布局AI相關個股，或是透過科技型基金、ETF掌握AI投資機會。

2.善用定期定額，以「微笑曲線」對抗波動

高報酬往往伴隨高風險，在市場遭遇亂流或政策局勢變化時，常導致資產價格劇烈波動，與其隨市場價格高低而焦慮，不如回歸定期定額「懶人投資法」：

分散風險：在標的下跌時買入更多單位，長期下來可有效降低平均成本。

紀律投資：透過固定時間、固定金額的投入，能幫助投資人克服人性「追高殺低」弱點，享受時間的複利效益。

3.動態資產配置，保留彈性應對不確定性

多元化資產配置：不將資金重押在單一類股，建議另外搭配平衡型、多重資產型或債券型基金，來分散資產過度集中於單一區域或產業的風險。

保留現金水位：彈性保留資金配置於貨幣型基金，利用其流動性高的特性，作為資產配置的緩衝墊，如逢市場拉回修正時，更有彈性把握進場契機。

在 AI浪潮改變人類生活樣貌的當前，投資規劃建議不盲目跟風，而是回歸資產配置的核心本質，依據自身的風險承受能力與不同人生階段的需求，透過合適的理財方案規劃與多元化的投資配置，才能在追求獲利與守住財富之間取得平衡。

（作者為兆豐證券財富管理暨信託業務本部業務協理）

