〈財經週報-財經焦點〉凱基金控高層前進臺大 展現延攬新世代跨域人才決心

凱基金控董事長王銘陽（後排中）率領子公司高階主管前進「VISION 2026臺大校園徵才博覽會」，與青年學子互動交流、分享職涯經驗，並歡迎優秀人才加入。（凱基金控提供）

記者高嘉和／台北報導

凱基金控（2883）7日參與「VISION 2026臺大校園徵才博覽會」，以「在乎你的職涯，成就你的未來」為主軸展開招募行動。董事長王銘陽率領子公司高階主管及人資團隊到場，在椰林大道與學生近距離交流，介紹集團人才培育與職涯發展機制，展現金融業積極延攬新世代跨域人才、布局未來競爭力的企圖心。

凱基金控今年預計釋出逾4,500個職缺，涵蓋財富管理、投資交易、資訊科技、數據分析、精算以及核保理賠等多元領域。人資長陳慧珠指出，隨著金融市場競爭升溫與科技快速發展，企業對人才的需求已從單一專業轉向跨域整合能力；在亞洲資產管理中心政策推動與AI人工智慧應用日益普及下，兼具金融與科技背景的複合型人才，已成為企業延攬重點，集團將擴編財管與科技團隊，期盼透過跨域專才加入，強化競爭力，在快速變動的金融市場搶占先機。

請繼續往下閱讀...

儲備幹部（MA）計畫為招募重點之一，凱基金控今年預計延攬近40名跨領域人才，安排為期18個月的培訓與跨公司輪調機制，培養全方位金融視野，表現優異者首年即有機會挑戰百萬年薪。另一方面，暑期實習計畫也同步開放申請，學生除可深入了解企業運作模式，並由專屬導師帶領參與專案，若表現突出，未來在MA甄選或正式職缺錄用上將更具優勢。

凱基金控攤位吸引數百名學生駐足詢問，關注議題多集中在職涯探索、履歷撰寫技巧、企業文化特色，以及MA甄選準備方向等。人資團隊與MA學長姐也提供一對一諮詢，分享自身職涯發展經驗，協助學生思考未來方向。

後續校園徵才活動將陸續前往中山大學、清華大學及成功大學舉行，相關資訊可至凱基金控人才招募專區https://www.kgi.com/zh-tw/career查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法