〈財經週報-財經焦點〉永豐金啟動2026校園徵才 AI×金融跨域吸引新世代

永豐金控董事長陳思寬親臨臺大椰林大道攤位，與學生面對面互動，展現企業對新世代人才的高度重視。（永豐金控提供）

記者高嘉和／台北報導

永豐金控（2890）7日參加臺灣大學校園徵才博覽會，正式啟動年度校園招募計畫。永豐金控今年預計招募約1,800名新員工，因應AI科技快速發展，聚焦多項核心領域人才，包括金控「圖靈計畫（Turing Plan）」儲備AI專才、永豐銀行策略人才 MA／PA、證券策略人才MA，並同步延攬法人金融、資訊科技等專業領域人才。永豐金控指出，期望透過深入校園、與年輕世代直接交流，積極吸引具潛力的新秀加入，共同強化金融x科技的競爭優勢。

永豐金控董事長陳思寬表示，隨著金融服務持續朝向科技化、智慧化邁進，優質人才的培育與吸引將是企業永續成長的重要基石。今年校園招募以「Your Pace, Your Place, SinoPac.」為主軸，希望鼓勵年輕世代探索自我、選擇方向，並在永豐找到最能發揮潛能的位置。未來永豐將持續打造開放與友善的職場環境，支持同仁跨域發展與創新思維，穩健朝「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景前進。

面對AI驅動的金融科技變革，永豐金控持續深化圖靈計畫 (Turing Plan)，今年除延攬「儲備AI科學家」及「儲備AI後端工程師」外，更新增「儲備AI專案管理師」一職，以多元角色打造科技人才池。

計畫期間提供百萬年薪保障，成員將參與AI研發、模型建置、系統開發與跨公司核心專案，加速科技應用落地並提升金融服務效能。招募對象以國內外碩士（含）以上與兩年內工作經驗者為主，電機、資工、統計、機械、數學、資管或商管等背景尤佳，力邀具技術及專案管理潛力的青年投入金融科技發展。

