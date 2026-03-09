〈財經週報-PCB產業〉多重應用加持 PCB廠營運走俏

AI伺服器大舉興起，為PCB產品帶來全新的結構性轉變，這是百年一遇的大好機會。（彭博）

記者卓怡君／專題報導

PCB（印刷電路板）終端應用自2010年起以PC產品佔大宗，緊接著由手機接棒，成為另一成長主力，隨著PC與手機成長進入高原期，PCB產業成長亦受限，直到AI伺服器近兩年大舉興起，為PCB產品帶來全新的結構性轉變，台灣PCB大老都直呼這是百年一遇的大好機會，AI GPU、ASIC（特殊應用晶片）、低軌衛星等應用，均將PCB產業帶進跳躍成長的新時代。

就AI市場來看，主流GPU及ASIC廠商AI伺服器以機櫃型態出貨，其中主要PCB應用為OAM（加速卡模組）及UBB（通用基板），對應製程分別為HDI板及多層板（HLC），帶動相關板材占比持續提升，同時因AI及HPC（高速運算）帶動高速傳輸需求，800G Switch網通交換器也跟著放量，進一步推動PCB相關廠商營運成長。

大客戶強力拉貨 金像電成長力道強勁

PCB廠金像電（2368）自去年起營收開始頻創歷史新高，公司亦擴大資本支出進行罕見的大擴產，在台灣、泰國與中國三地擴產同步展開。法人預估，在AI伺服器與AI ASIC大客戶強力拉貨下，隨著產能快速擴張，金像電成長力道強勁；此外，由於產品規格持續升級，PCB板需要更多層數與更複雜的製程，金像電高階產品持續放大，有助毛利率與獲利表現。

太空AI資料中心題材自去年底開始延燒，加上航太公司SpaceX今年即將IPO，太空衛星相關題材有望續熱，HDI板龍頭華通（2313）為PCB太空板龍頭，今年星鏈Starlink低軌衛星發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射下，法人預估華通衛星業務今年營收有望年增22%，加上該公司亦積極跨入AI伺服器、光通訊等領域，今年獲利備受法人看好。

燿華（2367）去年新增第二家低軌衛星大客戶，低軌衛星相關PCB應用板訂單大幅成長，因客戶要求第三地生產，在泰國廠產能開出後，今年低軌衛星產品比重可從去年低於15%提升至20%以上，此外，隨著低軌衛星地面接收器更換新品，採用的PCB應用板面積更大，平均單價亦增加10%至20%，有助燿華毛利率表現。

