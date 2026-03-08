緩解油荒 美擬放寬俄油管制

荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價狂飆，美財長貝森特六日指出，美國可能近一步解除俄羅斯的原油供應制裁。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特六日指出，美國可能近一步解除俄羅斯的原油供應制裁；前一天美國宣布放行印度煉油廠從俄國採購原油。

貝森特接受福斯財經新聞專訪說，「美國財政部同意讓我們的盟友印度，開始採購已在海上的俄國原油；為了緩解全球原油供應的暫時缺口，我們允許他們接受俄羅斯石油，我們也許解除其他俄羅斯原油的制裁」。

他補充，目前在海上「有數億桶遭制裁的原油，基本上，透過解除制裁，財政部可以製造供應」。他強調，「我們將保持一定節奏，持續宣布措施，以緩解衝突期間的市場壓力」，高油價對美國國內或國際市場都是痛點。

貝森特八日宣布，允許印度採購俄羅斯原油，為期三十天。他指出，「此臨時措施將緩解伊朗企圖綁架全球能源所造成的壓力」。

在俄國入侵烏克蘭後，美國對俄國原油實施禁運。印度一度是俄國原油的最大買家，去年八月美國總統川普依此對印度加徵二十五％懲罰性關稅，使其整體關稅達五十％，該稅率居亞洲國家之冠。貝森特說，「印度是美國的關鍵夥伴，我們完全預期新德里將加大購買美國原油」。他強調，「伊朗試圖製造經濟混亂，我不認為他們能夠得逞」。

