荷姆茲海峽危機 分析師估油價上看百美元

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）六日接受金融時報訪問說，，原油價格可能在未來幾週飆漲至每桶150美元，這將「拖垮全球經濟」。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕嚴重衝擊全球能源供應的中東戰火已延燒一週，美國原油期貨一週來飆漲近三十六％，創一九八三年有交易以來單週最大漲幅紀錄。許多交易員警告，如果能源運輸要道荷姆茲海峽持續封閉，油價可能在幾天內站上每桶一〇〇美元大關，引發全球衰退風險。

CNBC報導，美國西德州中級原油期貨六日暴漲十二．二一％，每桶報九十．九美元，全球基準的布蘭特原油上漲八．五二％，每桶報九十二．六九美元。美國原油期貨一週來飆漲三十五．六三％，創一九八三年有期貨交易以來單週最大漲幅紀錄，布蘭特漲二十八％，為二〇二〇年四月以來單週最大漲幅。

卡達示警：恐拖垮全球經濟

美國總統川普六日要求伊朗無條件投降，引發戰爭恐拖長的疑慮，並進一步衝擊全球石油與天然氣市場。卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）六日接受金融時報訪問說，如果油輪無法通過荷姆茲海峽，原油價格可能在未來幾週飆漲至每桶一五〇美元，這將「拖垮全球經濟」。

卡比說，「如果衝突持續，我們預期尚未以不可抗力因素（force majeure）停產的國家，在未來幾天將跟著停產，波灣地區所有能源出口國將不得不宣布不可抗力狀況，因為不這麼做，遲早須承擔法律責任」。

美國總統川普將為波灣的油輪提供兩百億美元的再保險計畫，但對穩定油市收效有限。伊拉克已每日停產一五〇萬桶石油；華爾街日報披露，科威特也因儲備空間用盡，開始停產。

摩根大通全球大宗商品研究首長卡內瓦（Natasha Kaneva）說，如果荷姆茲海峽的航運沒有開放，到本週末，波灣國家減產的石油可能逼近每日六百萬桶，預計本週阿拉伯聯合大公國也將出現供應緊縮。

