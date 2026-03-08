中油啟動緊急吸收 下週油價漲1.5元

中東戰火升溫，國際油價狂飆，中油晚間宣布啟動緊急吸收措施，罕見提早公布週一油價，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，控制國內油價整體調幅約5％。（資料照）

〔記者林菁樺、張慧雯／台北報導〕中東戰火升溫，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價狂飆，按照油價計算公式，九日起無鉛汽油每公升將漲逾五元，台灣中油即使啟動雙平穩措施，也壓不住漲幅；經濟部昨緊急開會，中油晚間宣布啟動緊急吸收措施，罕見提早公布週一油價，汽、柴油各調漲一．五元及一．一元，控制國內油價整體調幅約五％；台塑化在經濟部協商下將跟進，國內兩大龍頭油價未脫鉤。

減緩物價衝擊 整體調幅約5％

中油油價都於週日中午公告，但受中東戰爭波及，昨晚提前開牌，預告九日凌晨起，九二無鉛汽油每公升二十八．九元、九五無鉛汽油每公升三十．四元、九八無鉛汽油每公升三十二．四元、超級柴油每公升二十八．一元；台塑化預計今天中午正式對外宣布，但也將跟進中油漲幅。

經濟部協商 台塑化將跟進

中油表示，受到美伊戰爭擴大影響波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價不斷大幅上漲。

依據中油浮動油價機制調整原則，下週汽、柴油價格應各調漲五．四元及四．八元，但政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除政府維持貨物稅減徵外，也決定啟動穩定因應措施，控制本週國內油價整體調幅約五％。

中油汽、柴油各共吸收三．九元及三．七元，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

至於緊急臨時吸收，後續是否維持，中油說明，仍要看戰爭狀況，目前就是不讓油價衝擊擴大影響民眾。

