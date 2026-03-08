接收站、儲槽面臨3大難關 學者︰劃設專區 建立天然氣戰略存量

台灣中油公司永安天然氣接收站位於高雄永安，是國內第1座液化天然氣（LNG）接收站。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰火引爆全球能源危機，國內天然氣安全存量天數今年十一天、明年要達十四天，再度成為焦點。但以台灣去年天然氣進口量、三座儲槽營運量推算，平均負載率高達一〇七％，距離理想的七十％，仍處於超載、高強度運行狀態，但天然氣儲槽容積、安全天數想要提升，會有缺地、環評、抗爭等三大難關。學者建議，可由國安角度出發，效仿石油來建立「天然氣戰略存量」，同時劃設專區遠離一般大眾，以避免陳抗。

根據「天然氣事業法」規定，天然氣進口業者（台灣中油）的儲槽容積天數與安全存量天數，要由現行的二十天、十一天逐步提升，目標明年要達到二十四天與十四天。

成功大學資源工程學系教授謝秉志解釋，儲槽容積與安全天數就是上限、下限的觀念，隨著燃氣站電力比重攀升，安全存量天數可以再計算、討論是否要再調整，因中東地緣政治衝突不斷，目前的確是檢討安全存量的時機點。

謝秉志說，二〇一八年天然氣的安全天數強制入法，但近年來低碳、淨零議題受矚目，與台灣能源結構調整，加上我國是AI重鎮，半導體供應鏈發展也都仰賴電力，天然氣的角色跟八年前剛修法時已不盡相同，當時根本無法預期到現在發展。

他建議，天然氣可效仿石油規劃，也建立「天然氣戰略存量」，不僅可減輕中油負擔，未來還有台電、台塑等業者加入，且可由國安角度出發，由國安會等介入，再交由經濟部旗下中油、台電執行，會與目前只從油電公司出發不同；另中東輸氣必經台灣才到日韓，中油應與日韓長期保持友好關係，以利調貨、換貨。

至於面對天然氣設施如接收站、儲槽擴增等都有環評壓力或地方抗爭，則可以思考填海造陸、劃設專區，讓天然氣設施能盡量遠離一般大眾生活。

能源署：已在盤點土地空間

經濟部能源署回應，確實已在盤點土地空間，但要先全面盤點才能討論，以安全角度出發，當然希望超過十四天，目前讓中油先完成明年十四天目標後，才會展開具體討論。

