中東衝突膠著 中油：4月供氣無虞

中東戰事膠著，穩定國內天然氣供應是當務之急，相關人士證實，台灣中油已解決四月大部分氣源、可保供氣無虞。（中油提供）

5月緊備燃煤可救援供電 6月有新的美氣供應

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰事已爆發近一週，全球能源危機醞釀，國內石油安全存量超過九十天，短期無虞，穩定供應天然氣是目前當務之急，經濟部日前表示三月底前供氣無虞，四月天然氣源「持續努力」。但相關人士證實，台灣中油已解決四月大部分氣源、可保供氣無虞，且六月又有新的美氣開始供應，但天氣轉熱的五月，可能帶給電力系統考驗壓力，屆時除役不退場的緊備燃煤，將是最後一道防線。

進口天然氣7成供發電

荷姆茲海峽封鎖後，全球油氣出口都受阻，因國內進口天然氣有七成供應發電、兩成提供工業，牽動民生與產業，經濟部日日盤點國內油氣供應狀況，去年台灣天然氣發電占比來到四十七％，國內天然氣最大買家就是台電，台電也密切注意中油採購進度，雙方溝通順暢。

請繼續往下閱讀...

經部：4月已啟動採購非中東氣源

經濟部說明，四月已對非中東地區氣源進行採購，據悉，也指示中油多向現貨市場採購；油電系統多位人士表示，大部分四月氣源已有掌握，除有非中東氣源外，也先提前拉貨，並跟大量購氣的日韓友商換貨、調貨等，國內供氣壓力已大幅減輕，加上六月有新的美國氣源到台灣，緊備燃煤機組是否救援時間可能落在五月。

台電除役轉為緊急備用機組不少，包括興達一到四號機組，能提供二一〇萬瓩，台中新燃氣一號機組測試，拚第三季商轉上線，屆時中火舊燃煤機組才會停機、轉備用；此次中東戰火也驗證，燃煤雖然退場，但不能完全消失。

台電台中新燃氣一號機組拚Q3商轉

台電強調，緊急備用機組仍要遵守全年不使用超過七二〇小時限制，且不是想用就用，視電力備轉容量率、電力潮流運送等，以電力系統安全為最高考量。

今年挑戰在於AI、半導體產業用電殷切，加上美國關稅較去年明朗，傳產有復甦跡象，目前用電較去年同期成長約二％，另今年是枯水期，不利水力發電，五月中天氣轉熱就會是最大變數，也帶給供電考驗壓力。

