前進2026台大校園徵才 中信金招募7150名菁英

中信金控七日參與二〇二六台大校園徵才博覽會，與學子分享人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。（中信金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中信金控打造最強金融戰隊，七日中國信託金控人資長卓長興率隊前進「VISION 二〇二六台大校園徵才博覽會」，釋出超過七一五〇個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

卓長興與證券事業長張浴澤、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀行策略長黃文烈，以及三位由儲備幹部制度養成，現職為處級主管的台灣人壽金融投資二處處長楊慧君、中信銀行金融商品行銷處處長邱英明與數位平台經營處處長李雅婷現身說法，展現中信金控延攬年輕學子的決心與人才培育成果。

卓長興表示，金融業重視穩健經營、人才投資與永續發展，中信金控位居市場領先地位，加上海外布局完整，得以立足總部、放眼全球營運，是新鮮人展開職涯的最佳選擇。

今年特別增設「國際人才交流專區」，提供不同國籍及對海內外職涯有興趣的學生諮詢，另舉辦教室座談會徵才活動，邀請李雅婷處長以MA大學姐的角色，分享儲備幹部面試方針，與學子深度交流，透過問答互動引導學生確立職涯志向、提前為踏入職場做好準備。

中信金控「儲備幹部計畫（MA Program）」開辦至今已超過二十年，今年預計招募逾六十位海內外跨界菁英，是國內金融業最悠久、口碑最佳、且人數規模最大的MA計畫，也為唯一能在兩年升任經理的培育制度，完訓率逾八成，且兩人當中就有一人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快二至三倍。中國信託重視傳承文化，透過高階主管導師制度、學長姐經驗分享及金控資源支持，建構完整的培訓系統，讓優秀人才穩健成長。

除針對新鮮人之培訓計畫外，中信金控亦釋出多元職缺機會，全年度預計招募七一五〇名新血，打造最強人才庫戰力。

