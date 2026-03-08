台大徵才博覽會 347家企業、4萬職缺搶人

今年規模最大的校園徵才活動「台大徵才博覽會」昨登場，包括台積電等347家國內外企業設攤，提供約4萬個職缺。（記者陳逸寬攝）

〔記者林曉雲、洪友芳／綜合報導〕台大昨舉辦校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航─跨域AI賦能人文共創無界」為主題，聚焦AI浪潮下的人才需求，強調跨域能力與科技素養，包括台積電等三四七家國內外企業設攤，提供約四萬個職缺，其中七成企業提供跨域職缺，成為今年規模最大的校園徵才活動之一。

護國神山台積電宣昨宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等共約八千名新進同仁，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達台幣二二〇萬元。

台積電喊碩畢年薪220萬

半導體科技業包括ASML（艾司摩爾）、台積電、緯創、華碩等，各大金控包括國泰金、富邦金、中信金，中華航空及長榮航空等設攤徵才，台大也邀請豐譽營造董事長賴佑燁、台灣大哥大總經理林之晨及百仕聯總經理謝雲帆等校友現場分享。

志聖工業總經理梁又文表示，全球半導體與科技產業快速發展，徵才不再是單向選擇，而是企業與人才之間「雙向信任與理解」的過程，除了專業能力，更重視價值觀、團隊合作精神與國際視野，人才背景也越來越多元。

台大政治系四年級學生李瑞霖表示，台大學生多有嚴重的求職焦慮，企業徵才對學生一定有幫助，然而很多同學都開玩笑說，這些徵才活動是「電資徵才活動」，他去年在徵才博覽會想找實習機會，但「政治系」背景遭企業人資「冷眼相待」，但很幸運在畢業前找到符合興趣又有發展性的工作。

