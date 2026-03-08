降不降價很尷尬 今年前2月特斯拉領牌數僅2輛

美製進口車零關稅上路時間未定，造成今年前二個月豪華進口車領牌數急凍。 （業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美製進口車零關稅在農曆年前拍板，因上路時間未定，造成今年前二個月豪華進口車領牌數急凍。去年美國進口車領牌數衝第一的特斯拉（TESLA），可說是有苦難言，除了目前台灣最熱銷的Model Y並非美國生產、而是由德國生產，加上消費者等待降價，今年前二月領牌數僅二輛。

美製車前2月領牌數年減2成 非美豪車也重挫

交通部統計，去年自美國進口的十三款車款，受到美國進口車零關稅上路時間不確定，消費者持續觀望等因素影響，前二月領牌數僅九八〇輛，較去年同期一二三一輛縮水約二成。

其中美國進口車銷售冠軍品牌TESLA，今年前二月僅MODEL3領牌二輛，MODEL S和MODEL X皆掛零；賓士（M.BENZ）的GLE和GLS休旅車，領牌數分別為二七一輛和二十一輛，較去年同期四七一輛和三十五輛減少約四成。

BMW X5、X6、X7前二月領牌數分別為六十輛、一〇四輛和五輛，較去年同期的一一四輛、一八四輛和二十九輛縮減逾四成；僅BMW X3領牌數三三四輛，較去年同期一五九輛倍增；和泰汽車代理的TOYOTA SIENNA，領牌數一七〇輛，則逆勢較去年同期的十九輛大增。

其他非自美國進口的豪華車，受到美國進口車零關稅政策牽連，領牌數也重挫，前二月領牌數一萬一二四二輛，年減三十四．二％。其中LEXUS四五〇〇輛，年減二十五．八％；M.Benz二九一六輛，年減三十九．四％；BMW一七九九輛，年減二十二．八％；PORSCHE、LAND ROVER分別為五三〇輛、二六二輛，年減五十五％和十七％。

