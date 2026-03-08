美製車零關稅 業界估首批車最快Q3抵台

美製進口車零關稅上路時間未定，造成今年前二個月豪華進口車領牌數急凍。 （業者提供）

台美對等貿易協定簽署

〔記者廖家寧、楊雅民／台北報導〕雖然「台美對等貿易協定」（ART）已在二月中正式簽署，確立美製車零關稅方向，但首批何時抵台、讓消費者可在展間撿便宜？汽車業界估算，因協定得送立法院審查，並由總統公布後，海關才會正式更改稅率電腦系統，加上交通部、環境部等得先修改安全審驗、噪音、耗能等標準對接，預期最快也要今年年中或第三季。

協定要送立院通過、總統公告 修改安審等標準才上路

根據協定內容，業界聚焦關稅歸零與安審規範鬆綁。凡是在美國生產、附加價值率達三十五％以上的小客車，進口關稅由原本十七．五％直接降為零；另台灣正式承認美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS），過去美規車來台有進口數量限制，未來只要持有FMVSS合格證書，將取消進口配額限制，流程大幅簡化。

業界指出，美規車要能直接在台領牌，需要交通部、環境部等單位修改內規，包括安全審驗、噪音、耗能等標準對接，這些行政法規預計在協定生效後六個月內完成；也就是說，就算立法院通過ART，美製車零關稅上路，但還是要先照舊規走「逐車審驗」或「小量配額」，無法立即享受簡化後的流程，所以車商多持觀望態度，強調得等「政策正式公告施行」後才會反映至售價。

至於美製車零關稅後反映到售價降幅有多少？車商直言，消費者常見誤解是進口零關稅、車價可直接扣除十七．五％，但其實不然，要估算車價降幅有其公式可推算，應該以到岸價格當基礎，一輛美製車扣除原本十七．五％的進口關稅，還有二十五％貨物稅及五％營業稅等，成本僅約減少十四．七％，加上一些非關稅成本，例如新車整備、內陸運輸、認證攤提與合理利潤，降幅在十％左右就很不錯了。

