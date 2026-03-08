就業疲軟＋通膨蠢動 聯準會利率決策陷兩難

美國2月疲軟的就業數據與攀升的能源價格正形成兩股反向拉力，令聯準會利率決策進退維谷。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，聯準會（Fed）最大的恐懼莫過於在打擊通膨與保障就業之間做抉擇，而六日的就業報告使聯準會進一步陷入這樣的兩難：疲軟的勞動市場與攀升的能源價格正形成兩股反向拉力，令聯準會進退維谷。

美國二月意外流失九．二萬名非農就業人口，與分析師預測的新增五萬名就業人口形成鮮明對比，且失業率上升至四．四％。在聯準會決策者正開始因應能源與大宗商品價格新一輪的衝擊之際，這份就業報告來得真不是時候。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，儘管不必對一個月的數據反應過度，「但通膨上升，失業率也走高的局面，聯準會絕不樂見」。

美國的通膨已連續五年高於聯準會的二％目標，中東戰事引發物價再度上漲的可能性。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）說，「汽油價格將飆漲，美國人去加油時將大吃一驚」。

同時面臨就業市場疲軟、通膨風險再起的聯準會沒有什麼萬全之策。聯準會若降息以穩定就業，將面臨物價加速上漲風險，而美國當前的物價已經過高；但若維持利率不變，則恐危及勞動市場，而該市場可能比預期更加脆弱。

一些分析師指出，醫療照護業罷工才使該就業報告數據欠佳，實際狀況或許沒那麼悲觀，然而近幾月的招聘放緩，凸顯就業市場疲軟並非新問題，也非局部現象。

報導說，目前聯準會官員能做的可能只有靜觀其變。去年底，聯準會主席鮑爾推動其同僚三次降息，但在十二名聯準會官員組成的利率制定委員會中，每次降息都引發越來越大的爭議。官員已表明，他們不急於在本月下旬的會議上調整利率走向，而單月的數據不太可能撼動此立場。

