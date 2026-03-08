伊朗擺一邊》川習會前 傳中國採購500架波音客機

彭博報導，中美雙方正密切協商，美國總統川普三月底訪中時，將宣布中國採購波音五百架客機大單。（美聯社檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕雖然伊朗是中國一帶一路重點合作國家，且是人民幣結算低價原油主要來源國，但彭博引述知情人士表示，中美雙方正密切協商，預計在美國總統川普三月底訪中期間，正式宣布中國將採購高達五〇〇架波音737 Max客機，這將是波音史上規模最大的客機訂單之一。

彭博：若協議達陣 將是波音史上最大客機訂單

除了備受矚目的五〇〇架737 Max客機外，知情人士還指出，中美雙方同時也針對約一〇〇架波音787夢想飛機（Dreamliner）與777X等寬體客機的採購案進行談判。不過，這批寬體客機協議可能不會在即將舉行的川習峰會上對外公開，預計會保留至較晚的時間點，再行宣布。

請繼續往下閱讀...

這筆潛在的巨額訂單，被視為川普與中國國家主席習近平之間貿易協議的關鍵。川普計畫三月三十一日至四月二日訪問中國，而習近平也預計在今年稍晚回訪；若協議順利敲定，將為波音與中國航空公司之間長達數年的談判畫下句點。

美伊戰火持續

川普訪中行程仍有變數

但知情人士也警告，這筆超級大單目前仍並未確定，原因在全球地緣政治局勢緊張的背景下，尤其是與伊朗的戰爭仍持續，川普的訪中行程仍存在被推遲的風險。

其次，美中雙方在聲明細節上仍在進行角力，美方強烈希望中方能提供「明確的承諾」，而不僅僅是拋出訂單金額數字；知情人士提醒，美中兩國領導人在去年及二〇二三年也曾接近達成類似協議，但談判仍有陷入僵局、最終無法完成的可能。

此外，美中在其他航空領域的矛盾也尚未完全化解。兩國在峰會前針對美國限制出口至中國的航空引擎及相關技術仍存在分歧，而這些遭限制的關鍵技術，正是中國商飛（COMAC）自主研發C919型幹線客機不可或缺的核心要素。波音目前拒絕發表評論；中國商務部及美國白宮也未立即做出回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法