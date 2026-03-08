〈財經週報-本週熱點〉淡季不淡！ 2月出口有望連28紅

2月出口將延續1月淡季不淡，年增率介於20%到27%，連28紅可期。（法新社）

本週財政部將公布2月進出口統計，預期儘管2月適逢春節，工作天數減少，但受惠於AI高效運算及雲端服務等應用商機維持強勁，財政部預估2月出口仍有機會改寫歷年同月新高，有望連28紅；國發會將公布1月景氣燈號，能否續亮紅燈則備受關注。

根據財政部統計，今年1月台灣出口金額657.7億美元，為歷年單月新高，年增率69.9%，亦為史上第二大增幅，且為連續27個月正成長；進口金額468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%，為近16年來最強成長幅度

財政部指出，1月出口表現亮麗除春節落點不同，去年基期偏低外，科技業帶動全球經貿活動，製造業表現穩健。儘管2月適逢春節，工作天數較少，但預估2月出口將延續1月淡季不淡，可望落在496億到525億美元之間，年增率介於20%到27%，連28紅可期。

另外，因春節緣故，諸多經濟數據延後發布，國發會1月景氣燈號也順延至3月9日公布。

根據國發會資料，去年12月景氣燈號綜合判斷分數增加1分至38分，順利跨越門檻，轉為紅燈，上次的紅燈是在2024年12月。

觀察九項構成項目，共有3項燈號出現變動，其中，工業及服務業加班工時燈號由綠燈轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈綠燈各增1分；惟批發、零售及餐飲業營業額受春節落點影響，燈號由紅燈轉為黃紅燈，成為減分項目。

AI需求續撐景氣動能 仍需留意三大黑天鵝風險

展望後市，國發會認AI相關需求持續支撐景氣動能，但仍需留意三大黑天鵝風險，包括美國貿易政策走向未明、主要國家貨幣政策分歧，恐加劇金融市場波動；最後則是中國產能外溢效應可能引發的全球貿易摩擦升溫。

