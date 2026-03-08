〈財經週報-投資趨勢〉中東風險升溫 股債投資跟著亂了陣腳？

地緣政治衝突對股市多屬短期影響，中長期影響有限

■趙心盈

三月初，中東局勢再度急遽升溫，美國與以色列聯手對伊朗多處軍事與核相關設施進行精準攻擊，伊朗則以以飛彈回應，讓地緣政治風險從「潛在」正式躍升為「事件」。隨著中東局勢急遽升溫，上週一（2日）美國股指期貨走弱、VIX恐慌指數攀升，美國10年期公債價格彈升，其殖利率跌破4%，市場明顯開啟「避險模式」。

分批布局風險資產契機

從短線表現來看，市場反應幾乎符合教科書：紅海—荷姆茲海峽的航運風險推升原油價格，黃金在避險買盤帶動下走強；相較之下，股票承壓、波動加劇，而高評級政府公債則吸引資金流入。然而，若將時間拉長，只要地緣事件未進一步演變為持續性、且造成結構性衝擊的長期衝突，多數行情往往止於短期波動。對長期投資人而言，此類事件所引發的市場回檔，反而常是分批布局風險資產的契機。

在能見度偏低的環境中，投資人可聚焦三項觀察，以釐清市場脈絡︰第一，「速戰」或「持久戰」將決定短期波動的高度：若武裝代理組織擴大攻擊、周邊國家捲入，震盪將更持久；若行動在數日內收斂，情緒亦可能快速降溫；第二，觀察原油供應鏈是否受實質影響：紅海與荷姆茲海峽為全球原油生命線，只要航道未被封鎖，油價上行空間相對有限；若有封鎖跡象，市場才會重新定價能源風險；第三，通膨預期是否升溫：油價若維持高位，央行在降息節奏上勢必更加謹慎，而利率方向的變動對資產價格的影響通常更為深遠。

面對市場敏感度升高與潛在波動，投資人宜以多元、分散的資產配置應對。當前經濟基本面仍相對穩健、企業獲利維持成長，我們認為股、債兩市仍有值得關注的投資機會，可趁回檔時調節部位、強化組合。

股債仍有機會 可趁回檔調節

在股票配置上，以美國股市作為核心，並搭配新興市場股表現相對有利。美國企業的實質獲利能力強，獲利成長亦持續優於長期趨勢，評價面大致合理，使美國股市吸引力相較成熟市場更佳。同時，新興市場具分散配置的價值；其利率較低、企業獲利改善，加上美元可能走弱，均為新興市場帶來支撐，尤其是參與全球 AI 價值鏈的市場更具潛力。

債市方面，我們建議著重債券品質，並擇優配置存續期間的資產。公司債仍是收益與總報酬的重要來源，應偏好信用品質較佳的券種。在當前收益多來自利率水準的環境下，公債仍扮演分散風險與提升收益的重要角色，但需要慎選。我們對美國公債的偏好高於日本公債，而中短天期債券有望受惠於聯準會後續偏寬鬆的貨幣政策。

面對前景未明的市場環境，投資人應保留適度彈性，透過主動管理的投資組合，更能隨市況調整曝險；並在波動中尋找基本面穩健、受到地緣政治衝擊相對有限的投資標的。這將有助於在不確定中維持穩健的投資與方向感。（作者為聯博投信多元資產資深投資策略師）

