〈財經週報-看盤焦點〉美伊戰爭短期衝擊台股表現 長期仍回歸產業基本面

2月28日美以對伊朗的軍事打擊導致其高層喪生，伊朗報復使中東局勢升溫。革命衛隊警告荷姆茲海峽不安全導致通行量下降，由於伊朗每日約170萬至200萬桶原油出口主要輸往中國，且全球兩成石油貿易經此水道，供應中斷憂慮推動油價短期上漲。但歷史顯示地緣衝突對股市衝擊多屬短期，中長期仍回歸企業獲利與AI產業成長趨勢；只要戰事未擴大或長期封鎖航道，對全球經濟衝擊可控。回顧俄烏戰爭，開戰時全球股市重挫，資金湧向美元、黃金避險，歐洲股市因鄰近與能源依賴跌幅尤深，德股單日暴跌近4%，美股跌逾700點，一週內全球市值蒸發數兆美元，油氣價格因供應疑慮飆升加劇通膨。但隨戰事僵局與西方經濟制裁取代直接介入，市場恐慌數週內緩和，股市V型反轉，焦點回歸企業基本面與央行政策。由此可見地緣風險若超過預期，會持續衝擊風險資產，但影響隨時間遞減，長期投資績效終究取決於總體經濟與企業獲利。

撇去國際地緣政治因素干擾反觀國內，台灣1月外銷訂單金額達769.1億美元，創單月新高，年增60.1%，連續第12個月正成長。強勁動能主要受惠於農曆春節落點差異帶來的工作日數效應，以及AI相關應用的持續擴張，其中資訊通信與電子產品接單年增率分別高達102.0%及78.6%，為核心驅動力。長期來看，AI需求將持續帶動台灣半導體等相關產業成長，然台灣經濟呈現K型分化，傳統產業之後續表現需關注美國關稅政策變化帶來的潛在影響。

當前台股所面臨的最大直接風險，在於美伊軍事衝突的持續時間若超出市場預期，或戰事規模擴大至周邊國家，將直接衝擊全球地緣政治穩定與風險情緒。更關鍵的是，衝突已導致荷姆茲海峽航運安全情勢惡化，一旦長期中斷，油價恐將暴漲，並可能帶動全球通膨再次升溫。此為一項重大的間接風險：若通膨因能源價格而復甦甚至失控，美國聯準會（Fed）目前的降息步調可能被迫放緩、暫停，甚至重新轉向鷹派，這將對全球資金流向與成長預期造成壓力。此外，台股自今年開年以來漲勢猛烈，加權指數頻創新高，市場情緒明顯過熱。融資餘額快速飆升、成交量不斷改寫歷史紀錄，這些現象皆顯示籌碼趨於凌亂，短線技術面已累積相當的修正壓力，任何外在風險事件的觸發，都可能引發獲利了結賣壓，導致波動加劇。

部分美國華爾街的分析觀點，開始將當前情境與2022年烏俄戰爭爆發時的市場劇本進行類比，回顧2022年，全球市場確曾出現股債雙跌的局面。然而，必須深刻辨析兩者總體經濟背景的本質差異：2022年的市場重挫，其主要驅動因素並非戰爭本身，而是全球通膨已然失控，迫使聯準會啟動激進的升息循環，貨幣政策的劇烈轉向才是壓垮資產價格的核心力量。反觀當前環境，儘管地緣政治風險升高，但總體經濟的貨幣政策背景截然不同，美國聯準會正處於降息週期，整體流動性環境持續寬鬆。更重要的是，台灣產業正深度受惠於AI革命的結構性趨勢，從雲端服務商巨額的資本支出，到半導體先進製程、伺服器、散熱、電源管理等完整供應鏈，訂單能見度高，成長動能方興未艾，這股強大的產業基本面力量，將為台股提供關鍵的下檔支撐。因此，投資人無需過度擔憂此次事件會單純複製2022年的全年單邊大跌走勢，較好的應對策略應是回歸總體經濟脈動與產業基本面。當市場因非基本面因素而出現過度修正時，正是投資人能夠分批、適時布局具備長期產業前景優質企業的良機。（作者為聯邦投信聯邦精選科技基金經理人）

