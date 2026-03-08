〈財經週報-台股熱點〉美伊戰火延燒 貨櫃三雄齊揚

貨櫃三雄2026年營收與2025年EPS

記者王憶紅／專題報導

美以伊在2月28日假期正式開戰，由於部分航線有斷航危機，進一步推升運價，因此上週台股一開盤，貨櫃三雄股價立即走揚回應。擁有歐洲航線的長榮（2603）、陽明（2609）上週漲幅最高，分別達6.85%、5.75%，而萬海（2615）則為2.88%。市場人士指出，中東掀戰火，可望舒緩貨櫃海運供大於求下，對貨櫃航運股價表現看法正面，但須需視戰爭時間長短而定。

中東戰火延燒，在中東地區安全情勢持續變化下，貨櫃三雄皆已暫停受理部分中東地區港口訂艙服務。

請繼續往下閱讀...

法人指出，美、以聯手攻打伊朗，胡塞組織恐重啟紅海攻擊行動，即便戰爭有望在短期內停止、但雙方關係仍緊張下，市場對於紅海危機的預期將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期今年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價走勢。

根據國際研究機構預測，今年貨櫃海運市場運力供給，將由2025年的6.9%下滑至3.8%，需求則由2025年的3.5%下滑至2.5%，供過於求幅度有望較2025年舒緩，且川習會後中美關稅政策不確定性告一段落，也有望減緩貨主的觀望心態，市場需求可恢復正常淡旺季表現。

除歐洲線外，美國線則已進入新年度合約價談判期。市場人士指出，美國線新年度合約價在5月實施，因此每年的泛太平洋海運會議TPM（Trans-Pacific Maritime Conference）召開，就視為合約談判啟動，也因此航商在3、4月積極調漲運價，增加談判籌碼，不過，海運市場目前仍呈現供給較為充裕的格局，因此今年美國線合約價漲幅高低，仍需觀察TPM合約談判及第二季貨量變化對市場供需的影響，且若中東戰火一拉長，通膨恐起，又不利消費市場，因此後續須持續觀察戰事變化以及影響性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法