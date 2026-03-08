〈財經週報-台股熱點〉今年是缺貨漲價好年 記憶體從年頭好到年尾

記憶體2026年營收與2025年EPS

記者洪友芳／專題報導

進入馬年，市況供不應求與漲價持續延燒，各家記憶體廠商營收相繼彈跳，儘管利空消息不時迸出，但DRAM廠南亞科（2408）、記憶體模組大廠威剛（3260）近期紛釋出樂觀展望，為今年產業走勢定調，兩家大廠預期今年到明年上半年，記憶體供不應求仍將帶動價格逐季上漲。也就是說，在AI強勁需求帶動下，今年還是記憶體缺貨漲價的好年。

南亞科指出，AI運算需求高頻寬記憶體（HBM）產能相當大，排擠到傳統DRAM產能，使得DDR4與低功耗DDR4等產品供給量減少，預期今年AI運算需求記憶體持續且強勁；今年到明年上半年，記憶體新產能增加有限，供不應求將帶動價格呈現階梯式漲勢可期。

只求量、不在意價格 記憶體市場一貨難求

威剛更認為，目前記憶體市場「一貨難求」，三大DRAM供應廠庫存量僅三到五週，美系等大廠的客戶「只求量、不在意價格」，賣方居市場主導地位，今年不論是DRAM或NAND Flash都將供給不足、價格只漲不跌，預期後者因企業級儲存需求，下半年缺口更大。威剛因應市況與客戶需求，大量多備貨，第一季庫存量達300億元已提早達標，受惠低價庫存優勢與報價持續上揚，第一季整體績效表現將優於去年第四季，有望續創新高，全年成長動能也可觀。

南亞科2月份自結合併營收達156.07億元，月增1.94%、年增達586.71%，續創單月營收歷史新高。1、2月累計合併營收為309.17億元，年增597.1%，創同期新高，並已超越去年第四季營收300.94億元，提早創單季營收新高。

2月工作天數雖減少，威剛2月合併營收71.64億元，改寫同期新高，並創單月歷史次高紀錄，年增114.3%，1、2月合併營收累計為155.75億元，年增逾1.5倍。華邦電（2344）2月合併營收為119.73億元，月增1.65%、年增88.45%，連續2個月破百億元大關，並續創歷史新高，1、2月累計合併營收為237.52億元，年增91.24%。旺宏（2337）2月合併營收為30.3億元，月增0.4%、年增60%，創40個月新高，1、2月合併營收累計為60.47億元，年增55.6%。

