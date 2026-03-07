財經青紅燈》台股扛住中東風暴

受到中東戰火的「黑天鵝事件」衝擊，全球股市連動大跌，而經歷慘烈「黑色星期三」後，歐美主要股市反彈收紅，亞洲股市也暫時回穩；在這波國際股市宛如雲霄飛車行情中，台股明顯抗跌，今年以來漲幅位居亞洲股市第二名，充分展現韌性。

中東戰火引發全球油氣危機，亞洲股市承受不同的衝擊及利空，能源高度倚賴進口的韓國及日本首當其衝、成了「重災區」，韓股更觸發暫停程式化交易的「臨時停牌」（Sidecar）熔斷機制，以抑制市場劇烈波動。

請繼續往下閱讀...

檢視亞洲主要股市，今年以來截至3月5日止，韓國股市漲幅位居第一，累計漲幅32.50%；台股也拿下好成績，儘管遇上國際股市震盪，但今年仍上漲16.26%，累計漲幅是亞洲第二強；排名第三是股災期間還大漲一波的泰國，漲幅為12.51%；日本股市今年漲幅只剩9.81%、排名亞洲第四。

所謂「真金不怕火煉」，面對重大國際事件，例如地緣政治衝突引發戰爭，短時間會造成市場緊張情緒蔓延與擴散，但非經濟因素的利空，本來就會回歸基本面，只是賣壓需要時間消化，不用過度擔心。

從2023年到2025年，台股已經連續三年的漲幅超過25%，依序分別上漲26.83%、28.47%及25.74%，凸顯台股基本面是穩紮穩打、真材實料，不是曇花一現的短期榮景，而是具備強勁韌性。

根據統計，截至2026年2月底，台股市值達3.9兆美元、名列全球第七大，目前排名是「坐七望六」，很有機會超過加拿大，一舉成為世界第六大市值市場。尤其外資續挺台股，儘管地緣政治風險攀升，仍持續看好台灣資本市場。（王孟倫）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法