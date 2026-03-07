飆股幕後》獲利可望創高 良維寫天價 今年漲32%

良維看好今年第四季營運將成為歷年最強單季表現，明日法說會將釋出旗下AI大電流產品展望。（良維提供）

AI伺服器用電需求持續暴增，帶動電源相關供應鏈備受關注，連接線廠良維（6290）預計9日發布去年第四季財報，市場看好在電源線貢獻放大下，每股盈餘可望創高，激勵良維股價水漲船高，昨盤中觸及243元歷史新高價，以收盤價239.5元計算，年初至今漲幅高達32.68%。

觀察年初至今，外資買超良維1萬2390張、投信買超78張、自營商買超1777張，三大法人合計買超1萬4245張。有鑑於良維營運目標以安規累積、垂直整合與全球倉儲為核心優勢，加速擴大在AI伺服器供應鏈的布局，市場看好AI伺服器電源線束龍頭廠已公告去年賺逾4個股本，良維作為電源線主要供應商之一，獲利也不排除創下佳績。

良維隨著AI伺服器電力需求持續上升，產品規格已由30A提升至近100A，並依客戶機櫃與伺服器配置客製化開發，旗下AI大電流電源線約有7至8成產品在泰國生產，後續規劃廠房將從一座擴至兩座，以滿足客戶需求。

除深耕AI伺服器外部電源線，良維也切入伺服器內部線束市場，擬攜手合作夥伴聚焦高速訊號傳輸領域，以利加速取得伺服器內部線材技術，提升對客戶產品組合深度。

產業人士指出，目前台系供應鏈主要以美系雲端服務供應商（CSP）為主要客戶，在下游資本支出大幅提升下，加上輝達執行長黃仁勳將於本月16日的GTC大會上發表新世代Vera Rubin平台，法人看好包括整機代工、液冷散熱、電源供應器與電線（纜）集束等業者後續皆可望雨露均霑。

