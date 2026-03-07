飆股幕後》傳接獲低軌衛星訂單 兆赫 4個月飆漲逾3倍

衛星通訊廠兆赫打入低軌衛星市場，去年第四季單季轉虧為盈。（圖：取自兆赫官網）

記者王憶紅／特稿

衛星通訊廠兆赫（2485）打入低軌衛星、去年第四季單季轉虧為盈，受此激勵，近期股價走勢強勁，昨攻上漲停56.2元，創2016年4月以來新高價，今年以來漲幅高達1.12倍。若從去年11月初起漲點13.5元計算，短短4個月，股價飆漲3.16倍。

市場盛傳兆赫接到低軌衛星RF Switch（射頻開關）訂單，但公司不願證實。兆赫過去產品以低雜訊降頻器（LNB）、機上盒（STB）為主，在市場低迷下，已連續7年虧損，僅2022年損益兩平。後轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器，並在2025年第四季開始放量出貨給美國有線電視多系統營運商（MSO），去年第四季終於單季轉虧為盈。

除1.8GHz可抽換式智慧型放大器模組、智慧型放大器（整機）外，兆赫也布局新產品，包括戶外防水型分歧器、分配器及電源貫入器，以及室內及室外用戶端設備、邊緣AI智慧型影像辨識運算攝影機、遠端光線路終端、分散式光纖轉換器、智慧電源系統等，兆赫希望新產品可推升未來營運成長，更力拚今年轉虧為盈。

兆赫2025年稅後虧損3.05億元，每股虧損0.96元。前三季每股虧損1.13元，換言之，第四季單季每股稅後盈餘（EPS）0.17元。兆赫今年1月營收3.8億元，年增163%，EPS為0.15元。

外資本週買超兆赫2.17萬張，總計三大法人買超2.39萬張。融資從去年11月初開始增加，至今年3月最高來到2.3萬張，4個月來增加1.6萬張，是推升兆赫股價的主要動力。

