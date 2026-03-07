盤勢分析》籌碼技術面不佳 短線保守

受中東戰事影響，台股表現震盪，加權指數終場下跌73.4點、以3萬3599.54點作收，成交量縮至6311億元。（資料照）

受中東戰事影響，台股表現震盪，昨因台積電（2330）走跌，電子權值股表現壓抑，加權指數也欲振乏力，儘管與戰事相關的塑化、航運股點火，盤中一度翻紅，但仍不敵空方氣焰，加權指數終場下跌73.4點、以3萬3599.54點作收，成交量縮至6311億元。

國際變局不減，昨日電子股表現壓抑，台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）同步收黑，不過因中東戰事引油價上漲，油電燃氣與塑化股表現強勢，台塑化（6505）強攻漲停作收，台塑（1301）、台化（1326）也漲約5%。國喬（1312）、華夏（1305）等二線塑化股共8檔以漲停作收。

昨外資賣超352.36億元、投信買超67.21億元、自營商賣超7.48億元，三大法人合計賣超292.64億元；外資台指期淨空單昨減少2204口，累計外資台指期淨空單近3.9萬口。

元大期貨指出，台股現階段面臨的變數多，不過籌碼表現穩定，對日後多頭助攻有益。後續需觀察台積電ADR走勢、能源市場動向以及美國利率決策，也可關注台股個股法說會與營收、股利公告，逢低布局高殖利率個股。

群益期貨認為，昨日外資期現貨保守布局，整體籌碼面保守。技術面來看，台股量縮整理，目前月線震盪拉鋸不變，短線仍以保守看待。（記者歐宇祥）

