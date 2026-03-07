運價連2漲 波灣線飆漲72%

中東戰火爆發，加上航商喊漲美國線運費，運價指數連2漲，四大主要航線皆走揚。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中東戰火爆發，加上航商喊漲美國線運費，運價指數連2漲，最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）上漲156.08點至1489.19點，週漲幅11.7%，四大主要航線皆走揚。值得注意的是，亞洲到波斯灣運價每TEU（20呎櫃）達2287美元，大漲960美元，週漲幅達72.34%。

泛太平洋海運會議TPM年度合約談判啟動，船商在3月初提出3月1~14日遠東到美西航線每TEU小幅調漲到1950美元、美東每TEU為2700美元。不過，觀察3月6~14日台灣出口至美國的運力仍相對充裕，實際成交價格略低於調漲後的參考價，約為美西線1750美元、美東2600美元，在海運市場仍供過於求下，後續需觀察TPM合約談判結果，以及第二季貨量變化。

根據最新一期運價，遠東到歐洲每TEU達1452美元，較前一期上漲32美元，週漲幅2.25%；遠東到地中海每TEU達2360美元，上漲55美元，週漲2.38%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1940美元，上漲83美元，週漲4.46%；遠東到美東每FEU達2717美元，上漲26美元，漲幅0.96%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲1美元，達457美元，漲幅0.21%。

