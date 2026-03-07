台塑四寶：3月營收及Q2審慎樂觀

台塑四寶多認為，3月營收及第二季展望略顯樂觀，但美伊戰事影響國際油價，仍是最大變數。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑四寶昨公告2月營收，全數呈現年月雙減，四寶營收合計977.7億元，月減15%、年減18.8%，四寶多認為，3月營收及第二季展望略顯樂觀，但美伊戰事影響國際油價，仍是最大變數。

美伊戰事影響油價 最大變數

四寶中營運較樂觀的為南亞（1303），南亞表示，電子材料需求依然旺盛，加上原油、原物料價格普遍升高，使南亞各種產品的售價皆比前月調漲，高效能運算與網路通訊所需的高階電子材料供不應求，而3C及車用電子市場也逐漸增溫，相關材料供給漸趨緊張。為反映熱絡的產品市況，及短缺的原材料供應、高昂的金屬成本，南亞已分次陸續調漲各產品售價，並於春節假期持續生產不停機，以滿足訂單需要。

請繼續往下閱讀...

南亞並預估因電子材料市況熱絡，3月營收較1月及2月成長，第一季營收較上期及同期成長，第二季因中高階材料短缺及銅價維持高檔，電子材料各項產品營收攀升。

台塑（1301）則看好第二季營運，因產業進入旺季，預期工廠第二季開工率高於第一季，產銷量增加，因此預估第二季營收與本業營運可望優於第一季，惟仍須關注美伊戰爭後續發展，適時調整營運策略。

台化（1326）指出，受惠於芳香烴及苯乙烯利差改善，及其他產品縮減規模，放棄紅海市場，管控成本，改善經營體質，首季經營情況預期比去年第四季改善甚多。

台塑石化（6505）表示，3月煉油廠配合年度定檢，平均日煉量39.4萬桶，預計第一季平均日煉量45.6萬桶，產能利用率為83%；輕裂廠因應下游需求不佳，預計第一季平均產能利用率55%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法