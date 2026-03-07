商業服務業景氣連22跌 商研院示警M型化風險

商研院昨發布最新「商業服務業景氣循環分析」，商業服務業景氣綜合指數連22跌，顯示台灣商業服務業景氣仍持續走弱，且恐有極端M型化發展風險。（示意圖，中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院昨發布最新「商業服務業景氣循環分析」，統計顯示，代表當前景氣的同行指標綜合指數（CCCIS）在今年一月已連續二十二個月下滑，且預測今年七月可能進一步下滑，顯示台灣商業服務業景氣仍持續走弱，且恐有極端M型化發展風險。

產業復甦不均衡 旺者愈旺衰者愈衰

商研院分析，雖然整體指數下滑速度較三個月前略為放緩，但產業復甦呈現明顯「不均衡」現象，並出現「旺者愈旺、衰者愈衰」的結構分化。

請繼續往下閱讀...

從五項主要子指標觀察，以批發與零售業表現最亮眼，住宅服務、水電瓦斯及燃料消費略為成長；「住宿與餐飲業」、「不動產及住宅服務業」及「服務業受僱員工人數」三項指標則持續下滑，其中不動產業跌幅最大，反映房市與相關服務需求轉弱。

另「領先指標綜合指數」（LCCIS）在去年第四季開始出現回升，但上升速度明顯放緩。商研院研判，未來復甦動能仍存在不確定性，主因是去年台灣整體經濟仍維持高速成長，全年各季GDP（國內生產毛額）成長率逐季提高，但成長動能主要來自外貿與工業部門，服務業表現相對疲弱，顯示產業結構失衡。

美國貿易政策、中東地緣政治衝突等，都加劇國際市場波動。商研院提醒，全球經濟不確定性正在升高，且台灣經濟高度依賴出口，加上AI（人工智慧）帶動產業集中度提高，外部市場出現劇烈變化，對經濟衝擊也可能擴大。

商研院建議，應針對不同產業需求提出客製化的轉型升級策略，並協助中小企業推動數位轉型，例如建立公共雲端與共享平台，以提升整體服務業競爭力，降低景氣循環可能帶來的結構性衰退風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法