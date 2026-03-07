農曆春節推升物價》2月CPI年增1.75% 中東戰事短期衝擊有限

主計總處昨公布2月CPI年增率1.75%，主因適逢農曆春節，部分服務費用加價。（中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布二月消費者物價指數（CPI）年增一．七五％，連續十個月低於二％，但漲幅為近十個月新高，主因適逢春節，部分服務費用加價，加上外食漲勢延續，但水果及蔬菜分別下跌十五．七％及八．五％，且房租漲幅縮小至一．八五％、為四十五個月新低；至於十七項重要民生物資，二月平均年增二．五七％，以雞蛋漲二十八．四四％最多、為三十四個月最大漲幅，主因基期較低。

主計總處專門委員曹志弘表示，扣除蔬果及能源後，二月核心CPI漲二．六％、為近兩年最大漲幅，主因基期偏低，累計一至二月CPI平均年增一．二三％，國內物價仍平穩。至於中東戰事對物價的影響，他指出，近來原油及天然氣價格上漲，但國內油價有雙平穩機制，加上關鍵原物料減稅等措施，政府會確保國內物價穩定，雖然三月國際油價可能波動較大，但衝擊應該有限，預料三月CPI仍低於二％、且應會低於二月。

請繼續往下閱讀...

二月CPI較上月漲〇．六四％，較去年同月則漲一．七五％。七大類中，以雜項類年漲五．〇六％最多，其中個人照顧服務費及理容服務費分別漲十六．八八％及四．四八％，主因春節饋贈禮金、循例加價及基數較低，金飾及珠寶等個人隨身用品也漲十七．六四％。教養娛樂類年漲四．五五％次之，主因旅遊團費及旅館住宿費等基期偏低。

外食費、房租漲勢收斂

此外，居住類年漲二．〇六％，主因房租漲一．八五％，但房租漲幅逐漸收斂、為四十五個月新低。至於食物類則漲〇．二一％，其中蛋類漲二十三．四一％，肉類、水產品分別漲四．二七％及三．二二％，外食費漲二．八％、連續四個月縮小，水果及蔬菜則分別下跌十五．七一％及八．五四％。

另，行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，二月平均年漲二．五七％，以雞蛋漲二十八．四四％最多、為三十四個月最大漲幅，主因去年同月雞蛋大跌近二成六；豬肉續漲六．六五％、但漲幅持續縮小。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法