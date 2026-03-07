阻中繞道偷買 美研擬AI晶片出口許可制

為防堵中國透過第三方管道取得先進AI晶片，美國政府正研擬出口管制新規。（路透）

輝達、超微先進AI晶片出口 須取得華府批准

〔記者高嘉和／綜合報導〕防堵中國等戰略對手透過第三方管道取得先進AI（人工智慧）晶片，並確立美國作為全球AI產業「守門員」角色，美國政府正研擬出口管制新規，考慮要求企業在向全球各地出口輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等先進AI晶片時，必須事先取得美國政府批准，意味著目前僅涵蓋約四十個國家的晶片出口限制措施將擴大至全球。

將依企業「總算力」分級審查

彭博與金融時報報導，這份由美國商務部提出的草案，仍在跨部會審查階段，將依據企業採購晶片所代表的「總算力」，建立一套分級審查制度，即採購規模越大、審查條件就越嚴格。

請繼續往下閱讀...

單一企業在單一國採購逾20萬顆GB300 須兩國協商

簡單來說，若訂單出貨量不超過一〇〇〇顆輝達最新的GB300圖形處理器（GPU），審查程序將相對簡化，甚至可享有部分豁免；但若訂購計畫建立更大型的AI運算集群，則必須在申請出口許可證前、獲得美方的預先批准，並得接受揭露商業模式或允許美國政府實地檢查等附加條件；知情人士指出，若單一企業在單一國家擁有超過二十萬顆輝達GB300 GPU，美國與該國政府就必須介入協商。

美國預計只對做出嚴格安全承諾的盟友出口此類超大規模設備，且要求這些盟友必須對美國本土的AI基礎設施進行相對應的投資；此構想部分源自於去年美國與中東國家的晶片出口協議，當時美方批准向阿聯與沙烏地阿拉伯出口晶片的前提，即是要求對方承諾在美國進行相對投資。

川普政府官員多次強調，這套機制的本意並非全面禁止晶片出口，而是鼓勵全球使用美國的AI技術，而非依賴中國。儘管針對中國的高階晶片出口已有另一套嚴格的管制制度，但此次推行的全球許可制，能讓華府更廣泛地控制各國建立及運行AI模型（例如ChatGPT和Gemini等依賴大量GPU運算的服務）的條件與設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法