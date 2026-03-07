雙平穩也壓不住 下週油價估大漲3元

荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，影響波斯灣國家原油出口，台灣中油依據油價公式，預估下週無鉛汽油每公升仍將大漲約3元、柴油約漲1.1元，無鉛汽油單週漲幅創近14年最大。（資料照）

〔記者林菁樺、陳永吉／台北報導〕中東戰火升溫，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，影響波斯灣國家原油出口，台灣中油依據油價公式，加上動用緩漲、亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，預估下週無鉛汽油每公升仍將大漲約三元、柴油約漲一．一元，無鉛汽油單週漲幅創近十四年最大。

無鉛汽油估創14年單週最大漲幅

油價公式是參考七D三B週均價，即七成杜拜與三成布蘭特原油，截至五日止，七D三B週均價為八十五．一四美元，較上週的七十．八一美元，大漲十四．三三美元，光杜拜原油五日就已衝破每桶九十美元，漲勢驚人。

依浮動油價調整機制作業原則，國內無鉛汽油每公升原應該大漲四．八元、柴油四．一元，但中油啟動「雙平穩」措施，考量亞洲鄰近國家日本、韓國、新加坡、香港到昨日止的最低價，以及緩漲平穩措施條件下，預估下週無鉛汽油每公升調漲約三元、柴油調漲約一．一元。

根據此漲幅估算，下週九二無鉛汽油每公升三十．四元、九五無鉛汽油每公升三十一．九元、九八無鉛汽油每公升三十三．九元、超級柴油每公升二十八．一元；最終實際調整金額待週日中午以中油正式對外公布為準。

另一大供油商台塑石化指出，伊朗放話封鎖荷姆茲海峽並襲擊往來油輪，但美國總統川普表示將對往來荷姆茲海峽的船隻提供美國海軍護航，市場關注是否會有第一批船隻隨美軍通過荷姆茲海峽，若有船隻開始通過，油價可望降溫，但預期油價短期內仍將高檔震盪。

