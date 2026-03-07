不滿斷油氣 中國急與伊朗磋商

伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價本週飆漲20％，引發最大買主中國不滿並施壓要求開通航道。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，隨著中東戰火升溫，荷姆茲海峽航運幾乎全面停滯，各國失去全球五分之一的原油與液化天然氣供應；三名消息來源透露，中國對於伊朗癱瘓該海峽航運感到不滿，正與伊朗磋商，允許裝載原油與卡達液化天然氣的船隻安全通行該航道。

中國45％原油取道荷姆茲海峽 北京施壓德黑蘭開通安全航道

聯合海事資訊中心（JMIC）六日報告指出，根據荷姆茲海峽近期的航運訊號顯示，「通行量已降至個位數水準，過去二十四小時僅有兩艘獲確認的商船通過」。該統計僅顯示打開應答器的船隻行蹤，並未完全掌握關閉訊號的船舶。

目前約300艘油輪滯留海峽內

另，Vortexa船舶追蹤數據顯示，三月一日通行該海峽的油輪降至四艘，而一月以來平均每日為二十四艘；目前約有三百艘油輪滯留在荷姆茲海峽內。

中國四十五％的原油取道荷姆茲海峽，船隻追蹤數據顯示，一艘稱為「鐵娘子」的散裝船在將訊號改稱為「中國船東」後，通過了該海峽，但需要更多油輪航行才能穩定油市。消息來源表示，中國正施壓德黑蘭讓油輪安全行經該海峽。

本週油價飆漲二十％，創二〇二二年以來單週最大漲幅，布蘭特原油期貨漲破每桶八十九美元，西德州中級原油（WTI）每桶報八十六．〇六美元，均創近兩年最高價。

川普：結束衝突比油價上漲重要

美國總統川普週四接受路透專訪表示，他不憂心因衝突擴大而導致油價上漲，「我完全不擔心，戰爭結束後，油價將快速下跌，如果漲價，就漲價吧！衝突結束遠比油價稍微上漲還重要」。儘管川普淡化油價上漲壓力，但一名白宮官員透露，白宮能源與國安團隊正努力制定措施，以便讓汽油價格下滑。

美豁免印度30天買俄國石油

美國財政部則提供印度三十天豁免，允許其向俄羅斯購買原油，以緩解伊朗試圖控制全球能源市場所帶來的壓力。

此前，美國以大量採購俄國石油為名，對印度課徵二十五％懲罰性關稅。據統計，過去二、三天，印度可能已買進六至八萬桶俄國原油。

美財長喊話中國增購美油

《華爾街日報》報導，在川習會前，美國財政部長貝森特預定三月中將與中國副總理何立峰在巴黎會面，消息人士說，貝森特正考慮屆時要求中國減少向俄國等美國對手國家購油，轉而向美國買油。

