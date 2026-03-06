財經青紅燈》台灣幫李在明一個大忙

李在明「親中遠美」且「瞧不起台灣」，但幫助去年韓股創紀錄大漲、撐住該國經濟不墜，不是中國而是台灣與美國！（美聯社資料照）

■高嘉和

韓國總統李在明主張不應介入台海問題，且降低韓美同盟深度，被批評為對中國立場軟弱且對台美不友善；但台美卻不計前嫌，幫他解決了韓國半導體產業生死被中國拿捏的大難題。

根據韓國貿易協會統計，2025年韓國記憶體出口總額達946.1億美元（約新台幣3兆元），其中出口到台灣達270.8億美元、年暴增87.2%，短短5年內，占比從6%大幅提升至28.6%；而對中國出口309.9億美元，占比降至32.7%，相較過去的逾6成是幾乎腰斬。

韓國SK海力士與三星生產的高頻寬記憶體（HBM），必須運往台灣進行CoWoS先進封裝，台灣強大的伺服器與PC產業鏈，更是韓國晶片搭上AI風潮、銷往全球資料中心的最佳夥伴，台灣不僅幫助韓國與「紅色供應鏈」保持距離，降低被美歐制裁可能風險，更讓韓國半導體不再仰中國鼻息而生、甚至被盜取技術與替代危機。

韓國年輕世代（MZ世代）對中國好感度正處於歷史新低。根據2025與2026年多項民調顯示，韓國年輕人對中國的負面看法比例高達70至90%，在某些調查中，討厭中國程度甚至超越「傳統宿敵」的日本；隨著對中國好感度下降，韓國年輕人對台灣的好感度卻顯著攀升。

韓國MZ世代重視自我認同，反感中國的「文化掠奪」，更厭惡中國動輒限韓令的「大國霸凌」，也擔心中國透過不正當手段掠奪韓國科技成果與就業機會；親中是韓國所謂進步派（左派）政治傳統，李在明被困於這種政治、安全與經濟交織的傳統戰略框架中，就是一位脫節的傳統政客。

