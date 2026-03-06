盤勢分析》維持3成現金 修正時低接

台股在經歷3天崩跌後進行報復性反彈。（資料照）

外傳伊朗有意和談，美股四大指數回穩反彈，激勵台股在經歷3天崩跌後進行報復性反彈，記憶體族群率先跌深反彈，旺宏（2337）、南亞科（2408）強攻漲停，加權指數早盤一度大漲近1500點，站上5日線與10日線，但投資人驚魂未定，高檔套牢與搶短獲利了結賣壓出籠，外資大刀持續無情砍出台股，漲幅快速收斂，上下震盪接近850點，台積電（2330）、矽光子族群開高走低，加權指數終場上漲844.06點，收在3萬3672.94點，收復月線，成交量縮至7853億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股短線急速反彈難免有獲利下車賣壓，加上中東情勢受消息面影響，台股還需消化高檔賣壓，暫時在3萬3000點到3萬5000點區間整理，3萬5000點之上須由輝達及台積電攻擊才可突破，目前為創高後第一次修正並非反轉，建議可維持3成左右現金，等待個股洗盤或修正時低接，記憶體跌深後反彈，後續須注意國際龍頭能否有續航力。

統一投顧指出，台股前天留下帶有極強空方意義的「長實體大黑K」，KD與RS指標雙雙呈現反轉向下發散，短線空頭動能極度強勢，原先存在的多方上攻力道已遭徹底瓦解。美國財長貝森特表示將動用更多301與232條款，使關稅回到原先稅率，中東戰事尚未明朗，油價漲勢暫歇但仍在高檔，影響投資人情緒與降息預期，預估指數在月線附近高檔震盪。

三大法人昨合計賣超456.6億元，其中外資賣超514.9億元、投信買超146億元、自營商賣超87.7億元；外資台指期淨空單小減499口，累積外資台指期淨空單逾4.11萬口。（記者卓怡君）

