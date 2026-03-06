威剛：記憶體 從年頭好到年尾

威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）昨召開法說會，董事長陳立白指出，AI需求大爆發，引發記憶體結構性缺貨，目前持續處於賣方市場，預期DRAM、儲存型（NAND）Flash價格將逐季上漲，今年記憶體將「從年頭好到年尾」，尤其看好下半年NAND Flash會大缺，漲價幅度與DRAM有得拚，威剛提高庫存到300億元已提前達陣，低價庫存比重高，預計本月將再提高到350億元，今年營運可望大幅成長。法人看好威剛第一季獲利可能賺贏去年全年。

下半年NAND Flash會大缺

陳立白指出，全球記憶體供需結構已明顯改變，在賣方主導市場下，今年不論是DRAM或NAND Flash都是一貨難求，甚至不足維持今年整年到明年，價格更是只漲不跌。一、二線模組廠生態朝兩極化發展，威剛今年營運將大幅受惠於記憶體報價持續上揚，其中，第一季整體績效表現將優於去年第四季，持續攀向高峰。

他並說，DRAM價格漲幅原本遙遙領先，但今年NAND Flash價格會因企業級固態硬碟（SSD）需求強勁而大幅成長，威剛品牌產品TRUSTA已送樣8~10家客戶，第二季還會增加，預期下半年NAND Flash會由小缺變大缺。他說，NAND Flash第一季合約價高漲40%，這可看出原廠有相當底氣，預期第二、三季漲幅也不會太差。

威剛原預計3月底將庫存目標提高到300億元，經過強大採購執行力，2月底提早達陣，他強調，威剛跟原廠關係好，口袋夠深才能搶到貨，低價庫存量比重也頗高，客戶也包括CSP大廠，會上門要跟威剛簽長約。

威剛昨公告去年財報，稅後淨利72.93億元，每股稅後盈餘23.18元，去年下半年股利擬每股配息17元。

