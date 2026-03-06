鴻海前2月營收1.3兆

大立光2月營收46.13億元。（資料照）

寫下歷年同期最佳表現

鴻海預期本季季節性表現將優於過去5年區間，也就是創最近6年最強首季。 （資料照）

〔記者方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕鴻海（2317）公告2月營收為5958億元，雖月減18.39%、但年增8.06%，創歷年同期新高；累計前2月營收達1兆3259億元、年增21.63%，同樣寫下歷年同期最佳表現，管理層看好首季營運將優於過去5年同期。

鴻海指出，2月營收較1月下滑，主要受到農曆春節假期影響，工作天數減少所致。若與去年同期相比，鴻海2月營收仍維持成長，其中以雲端網路產品類別表現最為突出，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，帶動相關業務年對年顯著成長。

管理層看好創近6年最強首季

展望第一季營運，鴻海看好目前整體能見度與市場預期相當，隨著AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於原先預測，本季表現有機會優於過去5年區間，也就是創近6年最強首季，管理層將於3月16日法說會進一步更新第二季營運展望。

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）昨公告2月營收46.13億元，月減16%、年減3%；前2月累計營收101.12億元、年增4%。大立光指出，因工作天數恢復正常，3月拉貨動能將較2月好。

大立光首季平淡 與往年無落差

首季是光學產業淡季、又逢農曆春節工作天數減少，大立光董事長林恩平日前指出，第一季營運相對平淡，加上受記憶體漲價影響，全球手機出貨動能轉弱，進而影響供應鏈表現，目前首季表現與往年無明顯落差。

第3季可變光圈產品將出貨

展望下半年，大立光第三季可變光圈產品將出貨，客戶摺疊機則預計年底推出，不過後續出貨動能則需看客戶銷售表現，AI鏡頭、機器人鏡頭持續開發，目前量產規模尚小，未來則視客戶需求而定。

