老宅延壽5月起跑 家有長者加碼補助

「老宅延壽機能復新計畫」5月起受理申請。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部昨在行政院院會報告「老宅延壽機能復新計畫（二〇二五至二〇二七年）」，該計畫五月起受理申請，住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至卅萬元，另增設太陽光電享最高補助卅萬元。行政院長卓榮泰表示，期盼完成「補助普及化」、「服務擴大化」及「建材國產化」三大目標，預計可提供超過一百億元投入擴大營建傳產內需市場。

內政部國土署長蔡長展在行政院會後記者會指出，行政院投入五十億元特別預算，由內政部針對屋齡卅年以上、四樓至六樓公寓及六樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，讓老宅在不拆除、不重建的前提下，全面提升安全與機能，預計今年五月起受理，至二〇二七年十二月卅一日止。

依據補助辦法草案，民眾應先申請室外公共安全項目，才能申請室內優化項目。蔡長展說，以公寓為例，八項室外補助包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新、外掛式空調管線整理、老舊招牌及違規物或違建拆除、增設電梯與無障礙設施等，須至少選擇其中三項，才能申請室內居家安全優化項目，如扶手設置、防滑改善、高低差消除及防墜設施等。

內政部同時整合跨部會資源，包括經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積一千平方公尺以下建物增設太陽光電設施，每案最高補助卅萬元；還有「住宅家電汰舊換新節能補助」，購置能源效率一級冷氣或冰箱每台補助三千元等。

